Hayat pahalılığını protesto eden halka ateş açtılar

Süveyda 24 yerel ağının haberine göre, Esed rejiminin kontrolündeki Süveyda il merkezinde halk hayat pahalılığı, yolsuzluk, kötü güvenlik ve yaşam şartlarına karşı protesto başlattı.

Ağın protestolara ilişkin paylaştığı görüntülerde, göstericilerin "Esed rejimi alaşağı edilsin" sloganları atarak, valilik binasına girmeye çalışması yer aldı.

Görüntülerde ayrıca güvenlik güçlerine ait zırhlı aracın göstericilerin üzerine sürüldüğü esnada devrilerek yakılması dikkati çekti.

Lastik yakarak eylemlerini sürdüren göstericilerin bazıları, valilik binasına girerek, rejim lideri Beşşar Esed'in posterini indirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, protestocuları dağıtmak isteyen rejim güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ilk belirlemelere göre 4 sivil yaralandı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonun (SMDK) Süveyda üyesi Hafız Karkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin kentte güvenliği sağlama ve temel yaşam malzemeleri temin etme noktasında sıkıntı yaşadığını söyledi.

"Kentteki halk yakıt, elektrik, ekmek ve su krizi yaşıyor." diyen Karkut, kötüleşen güvenlik şartlarının da halkın protesto nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Karkut, rejim tarafından korunan milislerin düzenlediği suikastlar, artan hırsızlık vakaları ve okulların önünde uyuşturucu madde satılması gibi nedenlerle halkın protesto gösterisi düzenlediğini ifade etti.

Karkut, Esed rejiminin bu protestolara kurşunla yanıt vermesinin kentteki gerginliği daha da artıracağını savundu.

Esed rejimi kontrolündeki Süveyda ilinde yaşayan halk, şubat ve mayısta da hayat pahalılığı, yolsuzluk, elektriksizlik ve güvenlik durumunun kötüleşmesini protesto etmişti.

Kırsal kesimdeki Nemre, Şehba ve Mecadil ile Kereyya yolları ve Hazım köyü noktalarında toplanan göstericiler, Şam-Süveyda otoyolunu da lastik yakarak kapatmıştı.

Gösterilere katılanlar, rejim karşıtı sloganlar da atmıştı.