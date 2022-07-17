Hazar Denizi'ne giren Türk aileden baba ve oğlu boğuldu

5 kişilik Türk aile dün Ramser'e bağlı Ketalom ve Sadatşehr kentleri arasındaki Miyanhale sahilinde Hazar Denizi'ne girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren aileye dün gece yerel saatle 20.00 sularında acil yardım ekipleri müdahale etti.

Olayda 45 yaşındaki baba L.S. ile 10 yaşındaki oğlu İ.S. boğularak hayatını kaybetti, ailenin diğer 3 üyesi ise kurtarıldı.

İran resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan İran Kızılayı Ramsey şehri Başkanı Ali Muhammed Fazıli, cenazelerin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığını belirtti.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği yetkilileri konuyu yakından takip ediyor.

AA