Hedefteki bakan cevap verdi: "İstifa etmiyorum"

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında, yaptığı açıklamalarla krize yol açan Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, istifa etmeyeceğini yineledi.

AA muhabirinin Kardahi'ye yakın bir kaynaktan telefon ile aldığı bilgilere göre, Kardahi, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin bugün yaptığı "istifa imasını" içeren çağrısına bir kez daha olumsuz yanıt verdi.

Kaynak, Kardahi'nin görevinden istifa etmeyeceğini ve tavrını değiştirmeyeceği cevabını verdiğini söyledi.

Mikati, bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın, Kardahi'nin şahsi duruşu nedeniyle Körfez ülkelerinin yaptırımına maruz kaldığını söylemişti.

Mikati, 30 Ekim'de, Kardahi’ye ulusal çıkarları gözeterek uygun bir karar alması teklifinde bulunmuştu.

Kardahi ise söz konusu ifadeleri bakan olmadan önce söylediğini, istifasının da söz konusu olmadığını bildirmişti.

Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a Yemen suçlaması

Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.

Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.

Ancak Kardahi'nin açıklamaları üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn 29 Ekim, Kuveyt ve BAE 30 Ekim, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçisini geri çağırmıştı.