Heniyye'den katliam sonrası Filistin halkına çağrı

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken, İsrail katliamdan Hamas'ı sorumlu tuttu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tartışma yaratan çıkışına yanıt veren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının sorumlusu ABD'dir. Bu katliam, siyonistlerin Filistin'in işgalinden bu yana gerçekleştirdiği katliamlar silsilesinde yerini almıştır. Bunların cibilliyeti budur. Katliam yapmak bunların özelliğidir" ifadelerini kullandı.

Heniyye, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısından ABD'yi sorumlu tuttu. Heniyye, yayımladığı video kaydında, "İsrail'in bu bombardımanı, düşmanın vahşetini ve direniş karşısında aldığı yankı uyandıran yenilgiyi kanıtlayan bir katliamdır." ifadesini kullandı.

"KATLİAM YAPMAK BUNLARIN ÖZELLİĞİDİR"

"İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının sorumlusu ABD'dir" diyen Heniyye, şöyle devam etti; "Bu katliam, siyonistlerin Filistin'in işgalinden bu yana gerçekleştirdiği katliamlar silsilesinde yerini almıştır. Bunların cibilliyeti budur. Katliam yapmak bunların özelliğidir." İsrail'in değerlere, örfe ve yasalara saygı duymadığını belirten Heniyye, aynı yerde kilise, cami ve hastane vuran düşmanın ve onu kınamayanların bu katliam ve soykırımdan sorumlu olduğunu kaydetti.

"İşgal son bulana kadar direnişin süreceğini" vurgulayan Heniyye, Filistin halkını "Batı Şeria başta olmak üzere tüm şehirlerde ve tüm sokaklarda işgalcilerin ve yerleşimcilerin karşısına çıkmaya" çağırdı.

Heniyye'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- "Düşmanınız olan kavmi (birliği) arayıp takip etmekte gevşeklik göstermeyin. Siz yaralanıp acı duyuyorsanız, muhakkak ki onlar da sizin çektiğiniz acı gibi acı çekiyorlar. Halbuki siz, Allah'dan onların ümit etmedikleri (ahiret ve cennet gibi) şeyleri umuyorsunuz. Allah (yaptıklarını) hakkıyla bilendir, (emir ve yasaklarında) hikmet sahibidir."

(Nisâ Suresi 104. Ayet)

Şimdi önümüzde okuduğumuz ayetler bunlar.

Özellikle Siyonistlerin Baptist Hastanesi'nde yaptıkları ve masum çocukların hayatlarını kaybettikleri bu vahşi katliamda, bu halkın evlatlarından akan bu temiz kanın, bu katliamda yüzlerce kişinin şehit olması ve yaralanması, onların mağlubiyetinin ve korkularının büyüklüğünü teyit etmektedir.

- Bu katliam aynı zamanda, tüm acılara rağmen, bu yiğitlerin önünde, bu kutlu direniş karşısında, bu düşmanın uğradığı yenilginin büyüklüğünü de teyit etmektedir.

- Siyonistlerin Filistin'in işgalinden bu yana gerçekleştirdiği bir dizi katliama bu katliam da eklendi. Onların ünvanı budur, onların karakteri budur, katliam ve katliam yapmaktır.

- Bu işgalciler değerlere, kanunlara, geleneklere, dinlere saygı göstermez. Peygamberleri öldüren, halk arasında adaleti emredenleri öldüren onlar değil miydi?

- Bu kutsal topraklarda, kutsal mekanlarda, Hz. Meryem’in şehri Gazze’d Filistin halkı ve milletinde Allah'ın kutsallığını ve sınırlarını ihlal etmeye cüret ettiler.

- Baptist Hastanesi katliamını yapanlar Sabra ve Şatilla katliamını yapanlardır, Bahr el-Baqar Okulu katliamını yapanlardır, Mısır ordusunun esirlerini öldürenler onlardır. Bu dünyada insanın bildiği tüm değerleri çiğneyenlerdir.

-Bu katliamı ve hastaneyi, camiyi, kiliseyi vurduklarını düşman üstleniyor. Bu düşmana sınırsız kılıf veren Amerikalılar bu katliamları yapıyor.

- Bu savaş suçları, bu soykırım, Güvenlik Konseyi'ne kılıf uyduran ve bu işgali, bu saldırganlığı kınamayı reddedenlerin omuzlarındadır.

- Bu katliam ve bu kan karşısında, biz şehitliği seven bir halk olduğumuz için, bu katliam ve katliamların kendi büyük yenilgisini örteceğini veya halkımızı teslim olmaya iteceğini sanan düşmanın bir hayalperest olduğunu vurguluyoruz.

- Bu işgalci topraklarımızdan, kutsallarımızdan ayrılana kadar direniş devam edecek ve durmayacaktır.

-Tüm şehit ailelerinin yanındayım Sizin kanınız hepimizin kanıdır, tüm bu halkın kanıdır, sizin kanınız tüm bu milletin ve halklarının kanıdır, tüm özgür insanların kanıdır dünyanın ve vicdanlı insanlarının kanıdır.

Bu kan, bolluğuna rağmen bir ışık ve ateş, hürriyet ve haysiyet yolunda yürüyenlere bir ışık, bu gaspçı düşmana karşı bir ateş olarak kalacaktır.

- Her yerde, özellikle işgal altındaki Batı Şeria'da, Kudüs'te ve 1948'de Filistinli halkımızı şimdi tüm şehirlerde, tüm sokaklarda ortaya çıkmaya çağırıyorum.

- Ah halkımız, ah halkımız, ah Batı Şeria'daki cesur gençlerimiz, şimdi tüm şehirlere, köylere, kamplara çıkın, bu işgalcinin ve bu işgalci yerleşimcilerin karşısında durun. Biz tek kanız, tek kaderiz ve Allah'ın izniyle hep birlikte Filistin halkımız için umut verici bir gelecek meydana getireceğiz.