Heniyye, İran Meclis Başkanıyla Filistin'i konuştu

İran Meclisinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan Heniyye, Kalibaf ile bir araya geldi.

Görüşmede Filistin halkının haklarını elde etmesinin tek yolunun İsrail'e karşı mücadele olduğunu belirten Heniyye, direniş çizgisini güçlü bir şekilde devam ettireceklerini söyledi.

Hamas lideri, "Filistin halkı, işgal edilen toprakları geri almak için savaşmakta kararlıdır. Özgürlüğü elde edene kadar Kudüs işgalcisi rejime karşı savaş ve direniş azmi ve kararlılığında hiçbir azalma olmayacak." diye konuştu.

Kalibaf da Filistin meselesinin İslam dünyasının öncelikli konusu olduğunu belirterek bazı ülkelerin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesinin bu durumda herhangi bir değişiklik meydana getirmeyeceğini söyledi.

AA