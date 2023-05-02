Hıdır Adnan hayatını kaybetti

Filistin davasının sembol isimlerinden ve İslami Cihad Hareketi'nin önde gelenlerinden Hıdır Adnan, yıllardır süren İsrail zulmüne karşı gösterdiği direnişe daha fazla dayanmayarak şehit düştü.

Defalarca işgal yönetimi tarafından esir edilen İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Adnan işgalcilerin zulmüne karşı başlattığı açlık grevinin 86'ıncı gününde şehid oldu.



İslami Cihad Hareketi'nin liderlerinden Filistinli tutsak Şeyh Hıdır Adnan, sağlığındaki bozulmaya rağmen işgalcilerin tutuklanma talebini reddetmek için düzenlediği açık grevinin 86. gününde şehid oldu.

Adnan, daha önce beş kez grev yaptığı için aç karnına mücadele ederek siyonistlere karşı mücadele edenlerin öncüsü olarak kabul ediliyor. 12 kez tutuklanan Adnan Siyonist düşman hapishanelerinde sekiz yıl geçirdi.

İşgalcilerin istihbaratı, sözde gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay arasında alıkoyabiliyor. Esirin işgalcilerin güvenliği için tehlike teşkil ettiğine karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 seneye kadar uzatabiliyor. Filistinli aileler sık sık gösteri düzenleyerek, uluslararası toplum ve kuruluşlardan bu konuda yardım talep ediyor.

EŞİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA UYARMIŞTI

Adnan'ın hanımı Rinde Musa, eşinin haksız bir şekilde maruz kaldığı esareti protesto amacıyla sürdürdüğü açlık grevinden dolayı sağlık durumunun gittikçe kötüleştiğini dile getirmişti.

İslami Cihad Hareketi'nin ileri gelenlerinden olan Hızır (Hıdır) Adnan'ın hanımı Rinde Musa Filistin Enformasyon Merkezi'ne yaptığı açıklamada, işgal mahkemesinin Ofer Askeri Mahkemesi'nde düzenlenen son duruşmasında Hızır Adnan'ın şu an Remle Hastanesi'nde tutulduğu kısımda internet bağlantısının bulunmadığı gerekçesiyle onu ekrana çıkarmadıklarını ifade etmişti.

Hanımı, işgal yönetiminin iddiasını inandırıcı bulmadıklarını gerçekte internet bağlantısı olmadığı için değil eşinin sağlık durumunun çok kötü olması sebebiyle ekrandan o şekilde görülmesini istemediklerinden dolayı çıkarmadıklarını söylemişti.

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen bir önceki duruşmada 4 kez bilinç kaybı yaşadığına dikkat çekmişti.