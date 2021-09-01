Hikmetyar'dan Taliban'a 'Kabil havalimanını Türkiye işletsin' çağrısı

Dün Taliban bu görüntüyü servis etti. Yapılan açıklamada, Taliban mensuplarının, Kabil Havalimanı’ndaki hava trafiğini yönettiği kaydedildi. Afganistan’ın içinde bulunduğu durum nedeniyle yavaşlayan hava trafiğini yönetebilen Taliban’ın, Afganistan’daki trafik arttığı zaman yönetim zaafiyeti yaşayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Konuya dair Afganistan'ın en güçlü siyasi liderlerinden Gülbettin Hikmetyar’dan da önemli bir açıklama geldi. Hikmetyar, Kabil Havalimanı’nı Türkiye’nin işletmesi için Taliban’a çağrı yaptı.

A Haber’e konuşan Hikmetyar, “Afganistan havalimanının güvenliğinin sağlanması ve işletilmesi konusunda Taliban'la da görüştük. Çünkü yurtdışından yabancı ülkelerden büyükelçilerin rahatça gelip çalışabilmesi için havalimanının güvenli olması gerekiyor. O güvenliği sağlamak için Afganistan'ın kapasitesi yoktur. Bu nedenle, dış bir ülkenin desteğine ihtiyacımız var. Bu konuda en iyi ve güvenilir ülke de Türkiye'dir. Biz bunu Taliban'a da ilettik. Türkiye ve Afganistan arasındaki ilişkiler yüzyıllar öncesine dayanıyor.” ifadelerini kullandı.

"Türk halkına söylemek istediğiniz bir şey var mı? Onlara bir mesajınız var mı?" sorusuna Hikmetyar, şu cevabı verdi:

"Türkiye tarihi boyunca eşsiz bir Cumhurbaşkanına, Erdoğan'a sahip oldu. Kısa süre içerisinde Türkiye'de yaptığı işler, belki de tarih boyunca Türkiye'de yapılmamış işler. O nedenle Türk halkından onu sevenlerden hem Türkiye'nin siyaseti konusunda hem de dış ilişkiler konusunda onu desteklemelerini istiyorum."