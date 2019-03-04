Hindistan, İran ve Azerbaycan ulaştırma koridoru için birarada

Hindistan'ı İran ve Azerbaycan üzerinden Rusya'ya bağlamayı ve bölge ülkeleri arasındaki ticareti geliştirmeyi hedefleyen Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru toplantısı 12 ülkeden yetkililerin katılımıyla Tahran'da başladı. İran'ın başkenti Tahran'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye, İran, Rusya, Tacikistan, Ermenistan, Azerbaycan, Hindistan, Suriye, Belarus, Bulgaristan, Umman ve Kazakistan'dan temsilciler katılıyor. İki gün sürecek toplantıda koridorun geliştirilmesi imkanları değerlendirilecek.