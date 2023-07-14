Hindistan ve Pakistan'da Muson felaketi, onlarca ölü var

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı, 25 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde muson yağmurları sebebiyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 91'e, yaralananların sayısının ise 151'e çıktığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu tarihlerde şiddetli yağışlardan 99 evin de zarar gördüğü belirtildi.

Dawn gazetesindeki habere göre, Pencap eyaletinin Kasur bölgesinde Sutlej Nehri’nin taşmasıyla 15 köy selden etkilendi.

Yetkililer, selin meydana geldiği köylerden 11 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Şu ana kadar can kaybının yaşanmadığı sel felaketi sebebiyle 4 köyde elektrikler kesildi.

Öte yandan, Pencap'ın Jhang bölgesine bağlı 40 köy, Chenab Nehri’nin taşmasından etkilendi.

Bölgede, olası sel tehlikesine karşı halka uyarıda bulunuldu.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.

Pakistan'da geçen sene muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 1739 kişi ölmüştü. Sel felaketinin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı.

HİNDİSTAN'DA EN AZ 100 ÖLÜ VAR

Hindistan'ın kuzeyini sel vurdu. 2 haftadır etkili olan yağışların ardından gelen sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 100'ü aştı.

Hindistan'ın kuzeyinde 2 haftadır etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Himaçal Pradeş eyaletinde 88, Uttar Pradeş'te 12, Yeni Delhi'de 1 kişi, Cammu Keşmir'de ise 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yağışlardan en çok etkilenen Himaçal Pradeş'te köprüler yıkıldı, yollar çöktü, trafik durma noktasına geldi. Chandertal bölgesinde mahsur kalan çoğunluğu turist yaklaşık 300 kişi helikopterle kurtarıldı. Eyaletin acil durum yetkilileri, en az 170 evin sel ve toprak kaymaları nedeniyle yıkıldığını, 600 evin ise kısmen hasar gördüğünü açıkladı.

Yamuna Nehri'nde su seviyesinin 45 yılın en yüksek seviyesine ulaşması sonucu başkent Yeni Delhi sular altında kaldı. Otoyolları su basması nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, birçok araç sel sularına kapılıp sürüklendi.

Nehre yakın bölgelerde en az 30 bin kişi tahliye merkezlerine yerleştirildi, birçok bölgede ise arama kurtarma çalışmaları yürütüldüğü öğrenildi.Meteoroloji servisi, ülkenin kuzey kesimlerde önümüzdeki günlerde daha fazla yağış beklendiğini açıkladı.