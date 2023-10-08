Hizbullah da İsrail'e karşı harekete geçti

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu olaydan bir kaç dakika sonra ise yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmama talimatı verdiği bilgisi yer aldı.

HİZBULLAH SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen Mayaden TV'nin internet sitesi tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, Hizbullah'ın, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik saldırıyı üstlendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca saldırının çok sayıda topçu atışı ve roketle gerçekleştirildiği kaydedildi

BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ile İsrail sınırında yaşanan gerginliğin daha da artmaması için taraflara itidal çağrısı yaptı.

Lübnan ve İsrail arasındaki "Mavi Hat" olarak tanımlanan sınırı denetlemekle görevi UNIFIL, Lübnan topraklarından İsrail'e fırlatılan roketler ve ardından İsrail'in buna karşılık vermesiyle başlayan gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Gerginliğin daha ciddi bir boyuta ulaşmaması için her iki tarafla temas halinde olduklarını aktaran UNIFIL, güçlerinin görevlerinin başında kalmaya devam edeceğini belirtti.

Açıklamada, her iki tarafa da güvenlik durumunun daha da kötüleşmemesi için itidalli davranma çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, sabah Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti.