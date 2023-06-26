Hizbullah İsrail dronu düşürdü

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırına yakın bir bölgede, Hizbullah tarafından bir İsrail İHA'sının düşürüldüğü açıklandı.

Hizbullah, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İsrail hava sahasına giren bir İsrail drone'unun güneydeki Zibqin yakınlarında düşürüldüğünü" ifade etti.

Grup, olayla ilgili daha fazla detay vermedi.

İsrail askeri ise bir İsrail drone'unun "rutin faaliyetler sırasında Lübnan topraklarına düştüğünü" ve Reuters haber ajansına göre verilerin sızma riskinin olmadığını belirtti.

Bu olay, Lübnan-İsrail sınırında yaşanan gerilimlerin ardından meydana geldi ve özellikle Şeba Çiftlikleri olarak bilinen tartışmalı bir bölgede yoğunlaştı.

Bu ayın başlarında, İsrailli askerler, Lübnanlı göstericilere taş atanlara karşı göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Bu olayda bazı göstericiler ve Lübnan askerleri solunum sorunları yaşadı.

Şeba Çiftlikleri, İsrail'in 1967 savaşı sırasında ele geçirdiği ve Lübnan'ın hak iddia ettiği topraklardır. İsrailli medya bu ay Hizbullah'ın "İsrail topraklarında" iki çadır kurduğunu bildirdi, ancak Hizbullah tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah, mayıs ayında ülkenin güney sınırında askeri tatbikatlar gerçekleştirmiş ve bunu kendi askeri gücünü sergilemek amacıyla gerçekleştirmişti.

İsrail ve Hizbullah, 2006 yılında Lübnan'da bir aylık bir savaş yapmışlardır.

Hizbullah daha önce İsrail drone'larını düşürdüğünü iddia etmişken, İsrail askeri ise Hizbullah drone'larını düşürdüğünü iddia etmiştir.