Hizbullah, İsrail saldırılarından korunmak için Suriye'de konum değiştiriyor

İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarının arttığı bir dönemde bu ülkede varlık gösteren Lübnan Hizbullahı'nın saldırılara maruz kalma ihtimalinin bulunduğu bazı bölgelerden birliklerini ve silahlarını çektiği ifade edildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) haberine göre, İran destekli Hizbullah güçleri, İsrail'in hava saldırıları karşısında 11 Aralık günü öncesinde Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki askeri mevzilerde yer alan silah ve mühimmatı, Şam'ın güneybatısına nakletti.

Silah ve mühimmatların konumunun değiştirilmesi talimatının bizzat üst düzey Hizbullah yetkililerinin talimatı doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

SOHR'a göre Hizbullah ayrıca Humus'un doğu kırsalındaki antik kent Palmira bölgesindeki silahları, yine aynı şehirdeki farklı bölgelere sevk etti.

Öte yandan haberde Hizbullah'ın silah ve mühimmatları daha da güçlendirilmiş depolara yerleştirdiği öne sürüldü.

Hizbullah'ın silah konumlarında değişikliğe gitmesinin, İsrail'in hava saldırılarından kaçınmak için yaptığı aktarılıyor.

İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında İran destekli milisleri hedef aldığı rapor ediliyordu.

Jeruselam Post'un bir haberinde İsrailli üst düzey askeri yetkililer, hava saldırıları neticesinde İran'ın Suriye'deki askeri yapılanmasının yüzde 90 oranında bitirildiğini öne sürmüştü.

İsrailli yetkililere göre, Suriye'de hava saldırılarının bazı dönemlerde gerçekleşmemesi, İran'ın Suriye'ye silah sevkiyatlarını askıya almasından kaynaklanıyor.

Yetkililer, İran'ın herhangi bir askeri hareketliliğe girişmemesi nedeniyle İsrail'in bazı dönemlerde hava saldırıları icra etmediğini söylüyor.

Habere göre İsrail, İran'ın Suriye'deki yapılanmalarını havadan, karadan ve denizden yürüttüğü saldırılarla da hedef alıyor.

Söz konusu saldırıların, Esed rejiminin silah üretimini de kesintiye uğrattığı ifade ediliyor. Yetkililere göre İran destekli milislerin, bir süredir Esed rejimine ait fabrikaları kullanmasının rejimin silah üretme yeteneğine zarar verdiğini savunuyor.

Diğer taraftan yine Jeruselam Post'un İsrail askeri kaynaklarına dayandırdığı bir haberde İran destekli milislerin ve Hizbullah'ın, Suriye'deki bazı üslerden kısmi olarak çekildiği iddia edilmişti.

İran'a bağlı güçlerin nereye çekildiği belirtilmezken böylesi bir geri çekilmenin İsrail'in hava saldırıları sonucunda geliştiği ifade ediliyordu.

Öte yandan Rusya'nın da İran'a Suriye'deki Rus üslerine yakın noktalarda varlığı bulunan milislerini geri çekmesi yönünde talepler bulunduğu iddia edilmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, geçtiğimiz günlerde İran'ın Suriye'deki silah üretim merkezlerini tespit ettiklerini ileri sürmüştü.

Suriye'ye yönelik gerçekleşen İsrail hava saldırılarının ABD ile koordineli bir şekilde tertip edildiği biliniyor.

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