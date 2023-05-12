Hizbullah'tan Gazze'ye destek sinyali

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail ablukası ve saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla daima temas halinde olduklarını, gerekli görülmesi durumunda destek vermekten geri durmayacaklarını belirtti.

Nasrallah, partisinin hazırladığı bir programa video konferans aracılığı ile katılıp İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı ve bölgesel gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de meydana gelen son gelişmelerin önemli olduğunu dile getiren Nasrallah, "Gazze savaşı önemlidir. Etkisi sadece Gazze Şeridi ile sınırlı olmayıp tüm bölge üzerinde vardır. Gazze'deki direnişin liderleri ile daima temas halindeyiz. Gerek görülmesi halinde yardım vermekte tereddüt etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazze'den Tel Aviv'in güneyi ve Kudüs'e roketlerin ulaşmasının İsrail'i şaşırttığını belirten Nasrallah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "kalkan ve ok operasyonu" ile halkını kandıramayacağını ve hedefinde başarısız olduğunu savundu.

Lübnan'da 31 Ekim 2022'den bu yana Meclis'te düzenlenen 11 oturuma rağmen 14. Cumhurbaşkanı'nın seçilememesine de değinen Nasrallah, hiçbir aday dayatmasında bulunmadıklarını ve diğer siyasi partilerle görüşmeler için kapıların halen açık olduğunu söyledi.

Nasrallah, "İsteyen tüm taraflar kendi adaylarını belirlesin, Meclis'e gidip seçim yapalım." dedi.

NELER OLMUŞTU?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 6 isim de yer alırken, Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.