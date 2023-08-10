Hizbullah üyesi öldürüldü, Savunma Bakanına silahlı saldırı düzenlendi

Lübnan bir kez daha karanlık olaylarla karıştırılmak üzere... Zira dün bir Hizbullah üyesi henüz kim olduğu bilinmeyen cephe tarafından öldürüldü. Bugün ise Lübnan Savunma Bakanına silahlı saldırı düzenlendi. İki olayın birbiriyle alakalı olup olmadığı bilinmiyor. Ancak dışarıdan bakıldığında Lübnan'ın karıştırılması için planlanan olaylar gibi göründüğünü söylemek mümkün.

Lübnan'da dünkü çatışmada öldürülen Hizbullah üyesi Ahmed Ali Kassas için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreni, başkent Beyrut'un Dahiyye bölgesinde gerçekleştirildi.

Hizbullah bayraklarının taşındığı törende "İsrail'e ölüm", "ABD'ye ölüm" ve "ABD sen en büyük şeytansın" sloganları atıldı.

Sivillerin yaşadığı bölgede, Hizbullah üyeleri ve törene katılanlar tarafından uzun müddet havaya ateş açıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Hizbullah İletişim ve Kültürel İşler Sorumlusu Ali Fahs, Hizbullah üyesi Ahmed Ali Kassas'ın öldürülmesinin açık bir saldırı anlamına geldiğini ve geçmişte olduğu gibi bazı kesimlerin yine fitne çıkarma peşinde olduğunu ancak bu oyuna gelmediklerini söyledi.

Fahs, Kassas'ın haksız yere öldürüldüğünü kaydetti.

Hizbullah, dün yaptığı açıklamada, kendisine ait bir kamyonun ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinden başkent Beyrut'a giderken Kahale bölgesinde kaza sonucu devrildiğini bildirmişti.

Hizbullah'ın ezeli rakibi Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi'nin etkin olduğu Kahale bölgesi sakinleri kamyona ve yüküne el koymak istemiş, bunun üzerine çatışma çıkmıştı.

Çatışmada, Kassas ve Kahale sakini Fadi Bıcani hayatını kaybetmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kahale bölgesindeki olayı Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile yakından takip ettiklerini belirtmişti.

Lübnan ordusu da devrilen Hizbullah'a ait kamyonun "mühimmat" yüklü olduğunu açıklamıştı.

SAVUNMA BAKANINA SİLAHLI SALDIRI

Lübnan Savunma Bakanı Muris Slim, başkent Beyrut'ta silahlı saldırıya uğradı.

Yerel basındaki haberlere göre, Beyrut'ta Slim'in aracına kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

Bakan Slim, başkentteki Cısır Paşa (Paşa Köprüsü) mevkiinde düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Slim'in aracına mermilerin isabet ettiği aktarıldı.

Savunma Bakanı Slim, saldırıya ilişkin Beyrut merkezli MTV Televizyonu'na kısa bir açıklama yaptı.

Aracına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiğini belirten Slim, "Ben iyiyim ancak aracımın arka camları mermiler nedeniyle kırıldı." dedi.

Söz konusu saldırıya ilişkin hükümetten veya güvenlik yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.