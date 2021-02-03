Hollanda'da yaşan Türkler Çobanbey'de tutuklular için terzilik ve ayakkabıcılık atölyesi kurdu

Kilis'in Elbeyli ilçesi karşısında Suriye topraklarında yer alan Çobanbey'deki hapishanede tutuklu bulunanların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Sumud Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinasyonunda proje hayata geçirdi.

Bu kapsamda muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti'nin adalet bakanlığına bağlı hapishanede, tutukluların meslek edinmeleri için terzilik ve ayakkabı atölyesi kuruldu.

Atölyede yıl sonuna kadar, tutuklu bulunan kadın ve erkeklerden oluşan 100'e yakın mahkumun ustalık belgesini alması planlanıyor.

Kurdele kesimi ve dualarla gerçekleştirilen atölyenin açılışına, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Sumud Vakfı yetkilileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Vakıf yetkilileri, açılış öncesi, Kilis'in karşısında yer alan Azez'de Ebu Colan Kampı'nda 200 aileye battaniye, bot ve ceket yardımında bulundu.

AA muhabirine açıklama yapan Sumud Vakfı gönüllüsü Nesme Ali, Çobanbey hapishanesindeki tutuklulara mesleki katkı amaçlı terzilik atölyesi kurduklarını söyledi.

Çobanbey Hapishanesi Sorumlusu Emced Katip, Sumud Vakfına teşekkür ederek, "Kurulan bu atölyeler sayesinde tutukluların meslek edinerek tutukluluk sürelerinin dolmasıyla hayata adapte olmaları kolaylaşacak." dedi.

Hollanda'da yaşayan Türkler tarafından kurulan Sumud Vakfı, kurulduğu 2016 yılından bu yana Başta Filistin, Çad ve Suriye'de olmak üzere, insani acil yardım, eğitim ve sürdürülebilir projeler yürütüyor.

AA