HTŞ, İdlib'de kimlik kartı dağıtıyor

Suriye'de rejim katliamlarından kaçan sığınmacılar için son kale durumundaki İdlib ilginç gelişmelere sahne oluyor. 2 milyonu iç göçmenlerden oluşan yaklaşık 4 milyon nüfuslu İdlib'de Heyet Tahrir'uş Şam (HTŞ) örgütünce yönetilen Suriye Kurtuluş Hükümeti, talep eden Suriyelilere kimlik kartı dağıtmaya başladı.

Suriye Kurtuluş Hükümeti'ne bağlı İçişleri Bakanlığı imzasıyla hazırlanan kimlik kartları, bölgenin Şam rejiminden resmen ayrılma niyetine ilişkin önemli bir adım oldu. İdlib'in Sarmada, Harem, Kefr Taharim ve Dana bölgelerinde 14 yaşını doldurmuş her Suriyeli kimlik kartı almak için başvurabiliyor.

ESKİ KAYITLARA GÖRE HAZIRLANDI

Kendisini İdlib Hükümeti'nin Başkanı ve İçişleri Bakanı olarak tanıtan Suriyeli Muhammed Abdurrahman, kimlik kartı almak için çok sayıda kişinin başvurduğunu söylüyor. Bir basın toplantısı düzenleyen Abdurrahman, "Kimlik kartı projesi savaş nedeniyle zorla yerinden edilen vatandaşların korunması ve nüfus kayıtlarının muhafaza edilmesi amacıyla hayata geçirildi" dedi.

Şam rejimi, evlerinden ayrılıp geri dönmeyen kişilerin mallarına el koymuş ve onları vatandaşlıktan atmıştı. İdlib'de yerel hükümetin Suriyelilere verdiği kimlik kartlarıyla nikah, ticari alım-satım, tapu devir işlemleri ve yargılama faaliyetlerinin kolaylaşması bekleniyor.

Muhammed Abdurrahman, kimlik kartlarının eski nüfus kayıtlarına bağlı kalınarak uluslararası standartlara göre hazırlandığını kaydediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte terörden arındırdığı bölgelerde de Suriyelilere bu tip kimlik kartlarının verildiği biliniyor. İdlib'deki bazı Suriyeliler, güvenlik bölgeleri arasındaki geçişler sırasında sorun yaşamamak için birkaç kimlik kartı birden edinmek durumunda kalınacağına ve bunun da birtakım zorluklar yaratacağına dikkat çekiyor.





Kaynak: TR Haber