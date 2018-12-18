Hudeyde'de ateşler sustu, tedirginlik devam ediyor

Hudeyde'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından çıkan kısa çatışmadan sonra temkinli bir sükunet yaşandığı bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı askeri bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden iki saat sonra taraflar arasında 15 dakika süren çatışmanın ardından Hudeyde'de sükunet sürüyor.

Kaynak, temkinli bir sükunetin yaşandığını, tarafların ateşkesin yürürlüğe girmesinden 4 dakika öncesinde karşılıklı saldırıları durdurduğunu dile getirdi.

Ateşkes saatinden kısa süre öncesine kadar taraflar arasında yoğun çatışmaların yaşandığı bildirilmişti. Husilerle hükümete bağlı silahlı güçler arasında çıkan çatışmalarda, 150 Husi milisinin öldürüldüğü açıklanmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 13 Aralık'ta İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Ateşkese saatler kala çatışmaların arttığı belirtilirken, Husilerin, Hudeyde'nin güneyinde bir intihar saldırısı girişiminde bulunduğu, ağır silahlarla saldırıya geçtiği ancak hükümet güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan çatışmalarda, Husi milis saflarında 150 kişinin öldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2018, 08:36