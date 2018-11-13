Hudeyde'de siviller hastaneden panikle kaçtı

Yemen'de hükümet güçlerinin ilerlediği Hudeyde kentinde ağır çatışmalar nedeniyle sivillerin panikle hastaneden kaçtığı bildirildi.

Uluslararası Af Örgütü, liman kenti Hudeyde'de dün el Tavra Hastanesi yakınında ağır çatışmaların yaşandığını, bu sırada panik olan ve bazıları tıbbi malzemelerini de yanına alan yüzlerce hastanın sokaklara fırladığını belirtti.

Örgüt, hastane çevresinde yaşanan sahneleri "kaos" olarak tanımlarken, çalışanlarından Lynn Maalouf, "Hudeyde'nin kontrolü için çatışmalar yoğunlaşırken, her iki taraf da savaş yasalarının içini boşaltma ve en savunmasız sivillerin bile koruma altındaki statüsünü önemsememe niyetinde görünüyor." ifadesini kullandı.

Yemen'de hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı. Koalisyon güçleri de 17 Eylül'de kenti Husilerden temizlemek için "geniş çaplı operasyon" başlattıklarını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ülkede devam eden iç savaş nedeniyle Yemenliler dünyadaki en ağır insani krizle karşı karşıya bulunuyor.

İç savaş sırasında ülkede 15 binden fazla sivilin öldüğü veya yaralandığı, savaş nedeniyle sağlık sektörünün çöktüğü, kolera, difteri ve benzeri hastalıkların yayıldığı belirtiliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net