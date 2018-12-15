Hudeyde Limanı'nda anlaşma sonrası ilk ihlal

Yemen hükumetine bağlı ismi açıklanmayan askeri bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Hudeyde'nin doğusundaki Sittin Caddesi'nde hükumete bağlı güçler ile Husi milisler arasında kısıtlı bir silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın kısa sürede durduğu ifade edildi.

Kaynak ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, perşembe akşamından bu yana Hudeyde kenti semalarındaki uçuşlarını durdurduğunu söyledi.

İki taraf da birbirini suçladı

Öte yandan Husilere bağlı el-Mesire televizyonu ise koalisyon güçlerine bağlı uçakların, Es-Salif ilçesindeki Ra's İsa bölgesine iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Haberde ayrıca koalisyon güçlerine bağlı uçakların, Hudeyde'nin güneyindeki Beyt el-Fakih ilçesinde bazı tarım arazilerine de 5 saldırı düzenlediği kaydedildi.

Koalisyon güçlerinden söz konusu iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Guterres, anlaşma gereğince "BM'nin limanda lider rolünü" üstleneceğini, Yemen'e insani yardımların önünün açılacağını, böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirileceğini bildirmişti.

Taiz'deki durumun kolaylaştırılması için ayrıca ortak bir anlayışa ulaştıklarını aktaran Guterres, kentte "insani koridorun" açılacağına inandığını ifade etmişti.

Guterres, ocak ayında yapılması planlanan bir sonraki Yemen barış görüşmelerinde siyasi konulara ilişkin taslak çerçeve anlaşmasının müzakere edilmesi konusunda da taraflarla anlaşmaya vardıklarını, bunun barış sürecinde çok önemli bir adım olduğunu kaydetmişti.

Ülkenin batısında, Kızıldeniz kıyısındaki en önemli ve en büyük limanlardan Hudeyde, BM'nin açıklamasına göre, ülkeye dışarıdan gelen emtia ve yardım malzemelerinin yüzde 75'ini karşılıyor. Hudeyde iline bağlı liman, 2014'ün son aylarından bu yana Husilerin denetimi altında bulunuyor.

Kaynak: AA