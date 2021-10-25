"Hudeyde Limanı'nın bombalanması Stockholm Anlaşması'na aykırı"

UNMHA, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Hudeyde'nin Es-Salif bölgesinin karşısında yer alan Kamaran Adası yakınlarında patlayıcı yüklü bir teknenin imha edildiğini duyurmasının ardından kısa bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Hudeyde Limanı'nın en kuzeyindeki bölgenin füzelerle hedef alınmasının Hudeyde (Stockholm) Anlaşması'nın ihlali olduğu kaydedildi.

Hudeyde Limanı'na ulaşabildiği aktarılan açıklamada, saldırının altyapıda herhangi bir hasara ya da can kaybı ve yaralanmaya neden olmadığı ifade edildi.

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, önceki gün Hudeyde sahilinde İran destekli Husilere ait bomba yüklü 4 teknenin, dün de Hudeyde'nin Kamaran Adası yakınlarında saldırı hazırlığındaki patlayıcı yüklü bir teknenin imha edildiğini duyurmuştu.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de Husiler ile hükümet arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Aradan geçen 3 yıla rağmen yapılan esir takasları dışında anlaşmanın sahada tamamıyla uygulanması mümkün olmadı.

AA