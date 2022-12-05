"Hükümet, Husilerle savaşta tüm kaynakları seferber etmeli"

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Yemen hükümetini, Husilere karşı savaşta ülkenin tüm kaynaklarını seferber etmeye çağırdı.

Ülkenin resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, geçici başkent Aden'de Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Alimi, Yemen hükümetinin "ilgili kurumlarını koordine etmek için iki kat çaba harcaması gerektiğini" söyledi.

Alimi, "Devlet yönetiminin yeniden ele geçirilmesi ve İran rejimi tarafından desteklenen Husi milislerinin darbesine son verilmesi için hükümetin devletin tüm kaynaklarını seferber etmesi gerektiğini" vurguladı.

Yemen'in Taiz kentinde dün toplanan binlerce kişi Başkanlık Konseyi ve hükümetten, Husilere karşı ordunun daha fazla desteklenmesini ve bunun için tüm imkanların seferber edilmesini istemişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.