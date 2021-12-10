Hükümet ortağı, Filistinli mültecilerin çalışma iznini genişleten karara itiraz etti

Çalışma Bakanı Mustafa Bayram, 8 Aralık'ta yaptığı açıklamada, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle zor durumda bulunan Filistinli mültecilerin sıkıntılarını hafifletmek için daha önce çalışma imkanı bulamadıkları bazı alanlarda işe girişlerini sağlayacak birtakım kolaylıklar getirildiğini duyurdu.

Şii Emel Hareketi mensubu olan Çalışma Bakanı Bayram'ın imzasıyla yayınlanan kararda, Lübnan'da dünyaya gelen ve İçişleri Bakanlığında kayıtlı bulunan Filistinlilerin daha önce sendikaya üye olamadıkları gerekçesiyle yer alamadıkları bazı iş kollarında çalışmalarına izin verileceği ifade edildi.

Kararda, Filistinli mültecilerin sendikaya kayıt yaptırabilecekleri ve sonrasında iş hayatına geçebilecekleri kaydedildi.

Ancak söz konusu karara, Mecliste 29 milletvekili bulunan ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi olan Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Başkanı Cibran Basil'den sert tepki geldi.

Aynı zamanda Avn'ın damadı olan Basil, yaptığı yazılı açıklamada, "Çalışma Bakanı'nın kayıtlı olmayan düzinelerce Filistinliye çalışma izni vermesi iş yasasına ve Anayasa'ya aykırıdır." iddiasında bulundu.

Sendikalara "söz konusu karara karşı çıkmaları" çağrısında bulunan Basil, "Bu şartlar altında Lübnanlıların işinin ellerinden alınmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Basil'in tepkisi üzerine Çalışma Bakanı Bayram, kararını savunduğu bir basın açıklaması yaptı.

Mevcut iş yasasında Filistinlilerin çalışması konusunda kapsamlı olmayan bir ifadenin bulunduğunu belirten Bayram, yasaya göre Lübnanlıların istihdam edilmesinin ardından Filistinlilere de çalışma izni verildiğini ifade etti.

Bayram, Lübnan'da her ay maaşlarını alıp dolar olarak kendi ülkelerine gönderen mavi yakalı birçok yabancı işçi olduğunu ve bu işçilerin Lübnan'a herhangi bir katkısının bulunmadığını kaydetti.

Lübnan'da sağlık, hukuk, turizm, ulaştırma başta olmak üzere pek çok iş kolunda çalışabilmek için sendika üyeliği şartı bulunuyor. Sadece Lübnan vatandaşlarının sendika üyesi olabildiği ülkede, Filistinli mültecilere böyle bir hak tanınmıyor.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philip Lazzarini, dün düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki en marjinal kesimin Filistinliler olduğuna işaret ederek "Temel günlük ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çekiyorlar. Onların umutsuzluğu, öfkesi ve hayal kırıklıkları son raddeye ulaştı." ifadelerini kullanmıştı.

BM verilerine göre Lübnan genelinde 12 kampta yaklaşık 200 bin Filistinli mülteci yaşıyor.