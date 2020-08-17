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Hulusi Akar'ın ardından Katar Savunma Bakanı Atiyye de Trablus'a geldi

Atiyye ve beraberindeki heyet, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı'na gitmek üzere tören alanından ayrıldı.

Hulusi Akar'ın ardından Katar Savunma Bakanı Atiyye de Trablus'a geldi

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.

Atiyye için Mitiga Havaalanı'nda askeri tören düzenlendi.

Tören kıtasını selamlayan Atiyye, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru Libya hükümetinin Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif ve Libyalı diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Atiyye ve beraberindeki heyet, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı'na gitmek üzere tören alanından ayrıldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Trablus’ta

Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Trablus’ta
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