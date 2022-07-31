"Humeyni doğal yolla değil suikast sonucunda öldü"

İran devriminin lideri Ruhullah Humeyni'nin ölümü ile ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

Eski koruması, İran devrimine liderlik eden Şii din adamı Ruhullah Humeyni'nin suikaste uğrayarak öldürüldüğünü söyledi.

İranlı medya organlarında yer alan habere göre, Hamidrıza Nakkaşiyan isimli eski korumaya göre, Humeyni hastaneye kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldı ancak sonradan üst gastrointestinal kanaması olduğu öğrenildi.

Nakkaşiyan, Humeyni'yi tedavi etmek için kullanılan ilaçların Londra'da daha önce var olmayan ve sadece Humeyni'nin ilaçlarını sağlamak için kurulmuş bir eczaneden birkaç bağlantı yoluyla satın alındığını ve ardından hemen kapatıldığını iddia etti.

İlaç reçetelerini kimin yazdığına ve ilacı kimin sağladığına dair ayrıntı vermeyen Nakkaşiyan, eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafzancani'nin, İran istihbaratının olayı sorgulamasının önüne geçtiğini öne sürdü.

Eski güvenlik görevlisi aynı zamanda şu anki lider Ali Hamaney için de güvenlik tedbirlerinin artırılması hususunda yetkililere çağrıda bulundu.

Mepa News