Humeyni'nin torunu "demokrasi" vurgusu yaptı: Halkın taleplerine kulak vermeliyiz

Ayetullah Humeyni ailesine yakınlığıyla bilinen Jamaran Haber Sitesi'ne konuşan Humeyni, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan sokak gösterilerini değerlendirdi.

Humeyni, "Halkın taleplerine kulak vermeliyiz. Demokrasiden başka bir çıkar yol yok. Bana göre, bir ülkeyi yönetmenin en akıllıca yolu çoğunluğun söz sahibi olduğu demokrasidir." dedi.

Demokrasinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için seçimlerin özgürce yapılması gerektiğine işaret eden Humeyni, "Eğer birileri, toplumun belli bir kesimini temsil edenlere temsiliyet hakkı tanımıyor ve seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılmasına izin vermiyorsa, akıl dışı işlere başvurmak zorunda kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ülkede çoğunluğun görüşünün esas alınmasının daha az bedele mal olacağını belirten Humeyni, diyalogun toplumsal çıkmazdan kurtulmanın yolu olduğunu kaydetti.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü aştığını açıkladı.

Gösterilerde çıkan olaylarda 30'dan fazla emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.