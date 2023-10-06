Humus'ta askeri törene dronlu saldırı, en az 100 ölü

Suriye'nin Humus şehrindeki Askeri Akademi'ye düzenlenen saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin Humus şehrinde bulunan Esed rejimine ait Askeri Akademi'ye saldırı düzenlendi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre bugün öğleden sonra Askeri Akademi'de gerçekleştirilen bir tören bomba yüklü drone ile hedef alındı.

Düzenlenen saldırıda en az 100 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ölü ve yaralılar arasında askerler ve subayların yanı sıra akademiden yeni mezun olmuş subayların ve ailelerinin de bulunduğu belirtiliyor. Bölge kaynakları birçok generalin de saldırıda öldüğünü ifade ediyor.

Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas da saldırı sırasında bölgede bulunuyordu.

Abbas'ın saldırıdan etkilenip etkilenmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği ise belirsizliğini koruyor. Suriyeli muhalif gruplar yerel üretim drone'larla zaman zaman cephe gerisinde benzer saldırılar gerçekleştiriyordu.