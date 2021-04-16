Husiler alıkoydukları gazeteciyi serbest bıraktı

Açıklamada, söz konusu 9 gazeteciden 4'ünün ise idam tehdidi ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Örgüt tarafından 2020 yılında yayınlanan küresel basın özgürlüğü sıralamasında Yemen, 180 ülke arasında 167. sırada yer alıyor.

İran destekli Husiler, tutukladıkları Abdulhalik Umran, Ekrem el-Velidi, Haris Humeyd ve Tevfik el-Mansuri adlı 4 gazeteci hakkında yabancı devletler hesabına casusluk yapmak ve ihanet suçundan 4 Nisan 2020'de idam cezası vermişti.

Husilere bağlı mahkeme söz konusu duruşmada 10 gazeteciden 6'sını da hapisle cezalandırmıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.