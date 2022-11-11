Husiler, Arap koalisyonunu deniz savaşlarıyla tehdit etti

Husilerin sözde İstihbarat ve Keşif Kurumu Başkanı Abdullah Yahya el-Hakim, Husilere bağlı El-Mesire televizyonuna açıklamalarda bulundu.

El-Hakim, "Düşman (Arap koalisyonu) ateşkese rağmen Yemen'de barış noktasına ulaşmadı. Koalisyon Yemen'de emellerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Beklenen deniz çatışması koalisyonla en şiddetli savaşlardan biri olabilir." ifadelerine yer verdi.

Ateşkese güvenmenin bir hata olduğunu dile getiren el-Hakim, "Gerekli olan caydırıcılık sistemlerini ve askeri araçlarını her düzeyde güçlendirmek gerekir." dedi.

Husi yetkilinin açıklamalarına ilişkin Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonundan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı Bağımsız Aden kanalının dünkü haberine göre Şebve kentindeki Kuna Limanı'nda demirli bir tankeri hedef almaya çalışan İran destekli Husilere ait insansız hava aracı (İHA) düşürülmüştü.

Husiler, ekim ayında Hadramevt ilinin idari merkezi Mukella kentinde bulunan Dabbe Petrol Limanı ile Şebve ilindeki En-Nuşeyme Petrol Limanı'nı hedef almıştı.

İran destekli Husilerden yapılan açıklamada "Dabbe Limanı'ndan ham petrol yağmalamaya çalışan bir gemiyi önlemek için küçük bir uyarı olarak saldırıyı gerçekleştirdik." ifadeleri kullanılmıştı.

Söz konusu saldırı, uluslararası düzeyde kınanırken, Husilere gerilimi tırmandırmama ve bu tür saldırılara son verme çağrısı yapılmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.