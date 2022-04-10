Husiler: Birleşmiş Milletler Safer petrol tankeri için operasyon planı sunmadı

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'nın haberine göre, Acil Bakım Anlaşmasının Uygulanması ve Safer Petrol Tankerinin Kapsamlı Değerlendirmesinden Sorumlu Denetim Komitesi Başkanı İbrahim es-Serraci, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Serraci, BM'nin, imzalanmasının üzerinden bir aydan fazla bir süre geçmesine rağmen, Safer petrol tankerine ilişkin mutabakat muhtırasında öngörülen operasyonel planı sunmadığını ifade etti.

Mutabakat zaptının, BM'nin bir operasyon planı hazırlamasını öngördüğünü, ancak bunun henüz gerçekleşmediğini dile getiren Serraci, operasyon planının teslim edilmesindeki gecikmeyi, BM'nin üzerinde anlaşılan şeye bağlılığının olumsuz bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Serraci, tankerin durumunun sürekli kötüye gittiği uyarısında bulunarak Kızıldeniz'de olası bir felaketi önlemek için taahhütlerin yerine getirilmesinin hızlandırılması gerektiğini belirtti.

BM'den konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

BM, 8 Nisan'da, "saatli bomba" uyarısı yaptığı tankerin boşaltılabilmesi için 80 milyon dolar fon çağrısında bulunmuştu.

Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde ili açıklarında çevre felaketine yol açma ihtimali bulunan Safer petrol tankeri konusunda BM ile 6 Mart'ta bir mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu.

Hudeyde açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş tankerden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, bu sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olduğu konusunda uzun süredir uyarıyor.