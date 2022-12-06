Husiler camiyi drone ile vurdu

Yemen'in batısında bulunan Hudeyde iline bağlı Hays ilçesinde 2 Aralık'ta Cuma namazı kılınan bir camiye silahlı drone tarafından saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Yerel kaynaklar, drone tarafından cuma namazı kılındığı sırada Er Ruven köyünün camisine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 2'si çocuk dahil olmak üzere 5 sivilin ağır yaralandığını açıkladı.

Saldırının Husilerce gerçekleştirildiği bildirildi.

İran destekli Husilerden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Yakın bir zaman içerisinde Husilere ait Mirsad-1 tipi insansız hava aracının Hudeyde ilinde Suudi destekli güçler tarafından düşürüldüğü iddia edilmişti.

Söz konusu İHA'nın, aynı eyalette bulunan Huha ilçesinde ve çevresindeki bölgelerde ordu mevzilerini gözetlemekte olduğu belirtilmişti.

Hudeyde ili genelinde Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti güçleri ve İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalara tanık olunuyor.

Kaynak: Mepa News