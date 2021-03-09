Husiler'e ait İHA düşürüldü

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Koalisyon güçlerinin konuya ilişkin açıklamasını Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye kanalı yayımladı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan Arap koalisyonunun açıklamasına göre, Husilerin ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt bölgesine gönderdiği bir İHA imha edildi.
Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
AA