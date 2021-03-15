Husiler: Hava üslerine saldırı düzenledik

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kentinde bulunan Kral Halid Hava Üssü ve Uluslararası Abha Havalimanı'nın bomba yüklü 3 İHA ile tam isabetle hedef alındığını belirtti.

Seri, bunun kendilerine karşı devam eden blokaj ve agresif saldırılara bir yanıt olduğunu ifade etti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA