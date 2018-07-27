Husiler Hudeyde Limanı'na gemi girişlerini engelliyor

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 3 geminin Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na girişinin Husiler tarafından engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'de yer alan habere göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Hudeyde Limanı'ndaki milislerin, "Omnıyah" ve "Amıty" isimli buğday yüklü iki geminin limana girişini 12 gündür kasten engellediğini aktardı.

Turki ayrıca Carpe Dıem-2 isimli benzin taşıyan geminin de 32 gündür kasıtlı olarak limana girişinin engellendiğini ifade etti.

Koalisyon güçlerinin, Yemen limanlarına hareket eden 4 gemi için izin belgesi çıkardığı bilgisini paylaşan Turki, Hudeyde Limanı'nda 5 geminin bulunduğunu, 4 geminin de giriş için beklediğini kaydetti.

Açıklamada, söz konusu gemilerin kime ait olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Hudeyde Limanı hayati öneme sahip

Yemen'in gıda ihtiyacının yüzde 90'ının ithal edildiği, bunun da yüzde 70'inin Hudeyde Limanı'ndan ülkeye girdiği belirtiliyor.

Halkın temel ihtiyaç maddeleri için hayati öneme sahip Hudeyde, ilaç başta olmak üzere pek çok malzemenin de giriş noktası konumunda bulunuyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths Sana'da

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile Yemen krizine siyasi çözüm bulunması konusunu görüştü.

Martin Griffiths, Hudeyde operasyonu ve taraflar arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlaması konusunu ele almak amacıyla bulunduğu başkent Sana'da Husi liderle bir araya geldi.

Ziyaret, hükümet ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Hudeyde'nin güneyindeki Zebid kentine askeri yığınak yaptığı, Husilerin ise Babu'l Mendeb Boğazı'nda Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisine saldırı düzenlediği kritik bir dönemde gerçekleşti.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Abdulmelik el-Husi görüşmede Griffiths'e, "herhangi bir siyasi müzakere turunun başarılı olabilmesi için koalisyon ülkelerinin barış konusunda istekli ve dürüst olması gerektiğini" iletti.

Husi, öncelikli olarak "esir ve tutukluların serbest bırakılması" gibi Yemen halkının yaşamını doğrudan etkileyen ve çözüme katkı sağlayabilecek insani meselelerden başlanması gerektiğini belirtti.

Griffiths'in barış konusunda yürüttüğü çabalara olumlu yaklaştıklarını kaydeden Husi, koalisyon güçlerinin ise bu girişimleri baltaladığını öne sürdü.

Martin Griffiths, "Husilerin Hudeyde Limanı'ndan çekilmesi karşılığında hükümet ve koalisyon güçlerinin askeri operasyonu durdurmasını" öngören teklifini görüşmek üzere çarşamba günü Sana'ya gelmişti.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.