Husiler izin vermiyor

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan Yemen Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, hükümetin, herkes için güvenli seyahat sağlamak için yeterli tavizler verdiği belirtildi.

Hükümetin, Uluslararası Sana Havalimanı'nın askeri amaçlarla kullanılmasını kesin bir şekilde reddettiği ifade edilen açıklamada, askeri amaçla kullanılmaya devam edilen havalimanının Yemen vatandaşlarına hizmet için kullanılması gerektiği vurgulandı.

Yemen hükümetinin açıklamasında, havalimanının açılması için Husilerin öne sürdüğü şartlardan bahsedilmezken, İran destekli silahlı gruptan ise şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.