Husiler saldırdı: Marib'deki çatışmalarda 65'ten fazla ölü var

Yemen'in Marib şehrinde Suudi destekli Yemen askerleriyle İran destekli Husi güçlerinin çatışmasında 65 kişinin öldüğü açıklandı.

Askeri bir yetkili bugün AFP'ye verdiği demeçte, Yemen'in stratejik şehri Marib için yeniden başlayan çatışmalarda 65 Husi milisi ve hükümet askerinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Çatışmalar, İran destekli Husi güçlerinin, koalisyon hava saldırılarında onlarca savaşçıyı kaybetmesine rağmen ilerleme kaydederek şehrin güneyindeki hükümet yanlısı mevzilere saldırmasıyla patlak verdi.

Bir hükümet askeri yetkilisi, diğer askeri ve tıbbi kaynaklar tarafından teyit edilen rakamlara göre, "Son 48 saat içinde 22 askerimiz ölürken 50 askerimiz yaralandı, 43 tane de Husi isyancısı da öldürüldü" dedi.

Petrol zengini Marib bölgesinin merkezi olan Marib şehri, aynı zamanda Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerinin ülkenin kuzey kesimindeki son kalesi niteliğinde.

Husilerin Marib'i ele geçirerek Yemen'deki etkinliklerini artırma arayışında olduğu vurgulanıyor. Marib'e yönelik Husi saldırısı, bu yılın Şubat ayından bu yana devam ediyor.

Yemen'de savaş

Suudi Arabistan, Yemen'de İran destekli Husilere karşı 2015 yılında askeri operasyon başlatmıştı. Operasyonda ciddi bir kazanım elde edilemezken, Yemen'de insani kriz daha da derinleşti.

Güney Geçiş Konseyi'ni destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suudi Arabistan'ın sahadaki ihtilaflarından da yararlanan Husiler, uzun süren çatışmasız dönemin ardından ilerleyişe geçmiş durumda.

Petrol zengini bölgede Husilerin ilerleyişinin, İran destekli güçlere Yemen'de avantaj sağlayacağı belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News