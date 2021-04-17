Husiler Suudi üssünü vurdu

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, "saldırının, artan düşmanlığa ve Yemen'e karşı devam eden ablukaya bir yanıt olduğunu" belirtti.

Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesindeki Kral Halid Hava Üssü'nde hassas askeri bir mevkiyi hedef aldıklarını kaydeden Seri, hedefin tam isabetle vurulduğunu ve saldırının Kasıf-2 tipi İHA ile gerçekleştiğini ifade etti.

Suudi Arabistan'dan ve koalisyon güçlerinden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri dün, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cezan bölgesine gönderdiği balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.