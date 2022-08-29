Husiler Taiz'e saldırdı: 10 asker ile 23 milis hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Husi milislerinin Taiz'in ed-Dabab bölgesine dün akşamdan başlayarak bugün sabah saatlerine kadar süren şiddetli saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda, hükümet güçlerinden 10 askerin hayatını kaybettiği, 7 askerin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, 7 yıldır kuşatma altında olan Taiz'e yapılan saldırının insani ateşkes çabalarını baltalama girişimleri olduğu vurgulandı.

Açıklamada bakanlık, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'i "sorumluluklarını üstlenmeye ve Husileri bu canice eylemlerini kınamaya" çağırdı.

Yemen ordusu ise Husilerin Taiz'e düzenledikleri saldırılarda 23 milisin öldürüldüğünü, 30'unun da yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, saldırının yaklaşık 10 saat sürdüğü ve Husilerin yerleşim alanlarını hedef aldığı kaydedildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.