İsveçli yetkililer Yemen müzakerelerine hazırlanıyor

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani ile İsveç'in Yemen Özel Temsilcisi Peter Simonbie, önümüzdeki günlerde İsveç'te yapılması planlanan Birleşmiş Milletler (BM) Yemen barış müzakerelerine ilişkin detayları görüştü.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, BM barış müzakerelerinde Yemen hükümetini temsil edecek heyetin başkanı olan Yemani ile İsveç'in Yemen Özel Temsilcisi Simonbie Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Simonbie'nin İsveç'te yapılması planlanan müzakerelere ilişkin detaylı bir sunum yaptığı görüşmede, söz konusu toplantıya ilişkin bazı detaylar ele alındı.

İsveç'in Yemen'de barışı desteklediğini vurgulayan Simonbie, ülkedeki krize Körfez girişimi ve onun yürütme mekanizması, diyalog görüşmelerinin kapsamlı sonuçları ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2216 sayılı kararı temelinde bir siyasi çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Müzakerelere hazırlık kapsamında, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, bugün İsveç'teki müzakerelere katılacak Husi heyete eşlik etmek üzere Yemen'in başkenti Sana'ya gelmişti.

Husiler yarın İsveç'e gidiyor

Öte yandan Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, Husilerin, yarın sabah İsveç'e gitmek üzere Sana'dan ayrılacağını duyurdu.

Cerallah, yaptığı basın açıklamasında, Husilerin, yarın yerel saatle 09:30'da İsveç'e gitmek için Kuveyt'e ait bir uçakla Sana'dan ayrılacağını söyledi.

Kuveyt'in Sana Büyükelçisinin de uçakta olacağını aktaran Cerallah, "Bu müzakerelerin başarılı olmasını ve Yemen krizine siyasi bir çözümle sonuçlanmasını temenni ediyoruz." dedi.

Yaralı 50 Husi Umman'a tahliye edildi

Ayrıca BM yetkilileri, İsveç'te yapılması planlanan Yemen müzakereleri öncesi taraflar arasında güven inşa edilmesi için yaralı 50 Husiyi Umman'a tahliye etti.

Sana'daki havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaralı 50 Husi refakatçileri eşliğinde Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağıyla Umman'a doğru yola çıktı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yaralı Husilerin tahliye işlemi, geçen eylül ayı başındaki müzakereleri aksatan nedenlerden biriydi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, yaralıların tahliyesi konusunu kabul etmemesi üzerine Husi yönetimi, Cenevre'deki görüşmelere katılmayı reddetmişti.

Yemen hükumeti, yaklaşık iki hafta önce, ülkedeki krize siyasi çözüm bulunması için İsveç'te yapılması planlanan müzakerelere katılacağını duyurmuştu.