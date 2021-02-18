Yemen'de hükümet güçleri 22 Husi askerini öldürdü

Husilere bağlı SABA haber ajansının verdiği bilgilere göre hükümetle çıkan çatışmalarda 11'i subay (5'i albay) olmak üzere 22 Husi askerinin öldüğü duyuruldu.

Ölen 15 askerinin Sana'da, diğerlerinin de ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ve güneybatısındaki Taiz kentlerinde toprağa verildiği ifade edildi.

Haberde, ölenlerin vatan savunmasında hayatını kaybettikleri vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın başı çektiği koalisyon güçleri tarafından açıklamaya ilişkin henüz bir yorum yapılmadı.

Son günlerde ülkenin doğusundaki Marib kentinde Husiler ile hükümet güçleri arasında yoğun can ve mal kaybına sebep olan ağır çatışmalar yaşanıyor.

Husilerin Hava Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Abdullah el-Cufri, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marib'e bağlı Rahabe, El-Cube ve Harib ilçelerindeki çeşitli noktalarda kontrolü sağladıklarını ve kentin ele geçirildiğinin 48 saat içinde ilan edileceğini öne sürmüştü.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA