Husilerden balistik füze saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da bir askeri karargaha balistik füze ile saldırı düzenlediklerini, saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu iddia etti.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Zahran kentindeki Birinci Bölük Karargahına 3 balistik füze ile saldırı düzenlediklerini belirtti.

Seri, saldırıda Suudi Arabistanlı askerlerden ölü ve yaralılar olduğunu öne sürdü.

Sözcü, ayrıca Yemen'in Taiz kenti ile Marib kentinde hükümet güçlerine ait iki karargaha da balistik füze ile saldırılar düzenlendiğini, yerli ve yabancı askerlerden ölü ve yaralılar bulunduğunu savundu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, bugün Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 3 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Yemen ordusu da bugün Husilerin, Taiz'e Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in bölgeye ziyaretiyle eş zamanlı 3 balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husi milisler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.