Husilerden İngiltere'ye Hudeyde tepkisi

Yemen'deki İran destekli Husiler, İngiltere'yi düşman ülkeler arasında gördüklerini ve ara bulucu olarak kabul etmediklerini duyurdu.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Husilerin Hudeyde Limanı'ndan çekilmesi ve buranın bağımsız taraflara devredilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

Abdusselam, Stockholm Anlaşması'nda Hudeyde veya başka herhangi bir yer için bağımsız tarafların varlığından bahsedilmediğini öne sürdü.

Stockholm'e açıkça aykırı davrananın İngiltere'nin de aralarında yer aldığı "düşman ülkeler" olduğunu belirten Abdusselam, anlaşma gereği kurulan "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi" başkanlığının bu ülkelerden talimat alıyormuş gibi göründüğünü ifade etti.

İngiltere'yi ara bulucu olarak kabul etmediklerini kaydeden Abdusselam, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i de BM temsilcisi gibi değil, İngiltere'nin temsilcisi olarak gördüklerini aktardı.

Anlaşmada Hudeyde'deki yeniden düzenleme için tüm kesimlerin yapması gerekenlerin belirli olduğunun altı çizen Abdusselam, tek taraflı olarak üzerilerine düşeni gerçekleştirmek istediklerini BM yetkilisine ilettiklerini ancak buradaki saldırıları konusunda bahanelerini kaybetmemek adına tekliflerinin reddedildiğini savundu.

Yemen hükümetinin de çeşitli bahanelerle Hudeyde'deki çözümü engellemeye çalıştığını savundu.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında, esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, taraflar, kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.