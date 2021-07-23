Husiler'den 'S. Arabistan sınırında Sudanlı askerler öldürüldü' iddiası

Husilere ait SABA haber ajansına göre, İran destekli Husi milisler, Yemen'in Suudi Arabistan sınırına yakın bölgelere saldırı düzenledi.

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan kenti yakınlarındaki koalisyon güçlerine saldırı düzenleyen Husi milislerin çok sayıda Sudanlı askeri öldürdüğü veya esir aldığı iddia edildi.

Haberde, öldürülen veya esir alınan Sudanlı askerlerin sayısına ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmezken, Yemen hükümeti ve Sudan'dan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Sudan ise 2015'te koalisyon güçlerine askeri destek vermeye başlamıştı.

AA