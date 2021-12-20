Husilere ağır darbe: 100'den fazla milis öldürüldü

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'in Marib ilinde İran destekli Husilere karşı düzenlenen operasyonlarda 100'den fazla milisin öldürüldüğünü açıkladı.

Koalisyondan yapılan ve Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamaya göre, son 24 saatte Marib ilindeki Husi milislere yönelik 19 operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda "14 askeri aracın imha edildiği ve 100'den fazla terörist unsurun etkisiz hale getirildiği" aktarıldı.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.