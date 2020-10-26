Husilere ait 2 İHA düşürüldü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki yayınladığı iki ayrı açıklamada, Husilere ait patlayıcı yüklü 2 İHA'nın imha edildiğini belirtti.

İHA'lardan birinin Yemen hava sahasında etkisiz hale getirildiğini aktaran Maliki, söz konusu İHA’ların "kasıtlı olarak Suudi Arabistan'daki sivil yerleşim bölgelerine gönderildiğini" kaydetti.

Husiler, dün Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne 2 saldırı ve yine ülkenin güneyine bir saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

İran destekli Husiler önceki gün de Suudi Arabistan'ın güney kesimindeki Cazan ve Ebha kentlerindeki havaalanları ile Hamis Muşayt bölgesindeki üsse İHA'larla 3 saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Koalisyon güçleri ise cumartesi gününden bu yana 6 adet İHA düşürdüklerini bildirmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA