Husilerin Abha Havalimanı'na gönderdiği bomba yüklü 3 İHA imha edildi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin sivilleri hedef alarak uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Uluslararası Sana Havalimanı'ndan Abha Havalimanı'na doğru gönderilen bomba yüklü üç İHA'nın etkisiz hale getirildiği, koalisyon güçlerinin sivilleri korumak için tehdit kaynaklarına karşı mücadele ettiği aktarıldı.

Husiler henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.