"Husilerin BAE'ye gönderdiği balistik füzeler imha edildi"

BAE Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Husilerin ülkeye gönderdiği iki balistik füzenin hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, füze kalıntılarının başkent Abu Dabi çevresindeki farklı alanlara düştüğü ve saldırı nedeniyle can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "her türlü tehdide karşı hazır olunduğu ve devleti saldırılardan korumak için gerekli tüm önlemlerin alındığı" vurgulandı.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine 17 Ocak'ta silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Dubai ve Abu Dabi havaalanları ile Musaffah bölgesindeki petrol rafinerisini, İran yapımı Kudüs-2 ve Zülfikar balistik füzeleri ve SİHA'larla hedef aldıklarını duyurmuştu.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. BAE'nin de yer aldığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.