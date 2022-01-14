Husilerin kontrolü altındaki tüm illerde yakıt krizi yaşanıyor

Yemen'de İran destekli Husiler, kontrolleri altındaki tüm illerde büyük bir yakıt sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Husilere ait SABA haber ajansı, Husilerin kontrolündeki petrol şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Ammar el-Adrai'nin açıklamalarına yer verdi.

Buna göre, tüm illerde büyük bir yakıt krizinin yaşandığını ifade eden Adrai, Hudeyde Limanı'na yakıt gemilerinin girişine izin verilirse, şirketin tüm illere en düşük maliyetle ve tek fiyat üzerinden yakıt temin edebilecek kapasitede olduğunu bildirdi.

Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde zaman zaman yakıt konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor. Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Yemen hükümetini yakıt taşıyan gemileri alıkoymak ve Hudeyde Limanı'na girişini engellemekle suçluyor.

Yemen hükümeti ise söz konusu limana giren gemilerden elde edilen tüm gelirlerin Husilerin kontrolünde olmayan bir hesaba yatırılmasını ve Yemen genelinde çalışanlara maaşların ödenmesinde kullanılmasını şart koşuyor.