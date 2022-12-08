Husilerin saldırısı Yemen ordusu tarafından önlendi

Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinde yer alan haberde, Husi milislerin El-Hazm kentinin doğusundaki El-Cedafir bölgesinde orduya ait mevzilere saldırı girişiminde bulunduğu aktarıldı.

Haberde, ordu güçlerinin bu girişimi püskürttüğü, milislerin can ve mühimmat bakımından ağır kayıp verdiği ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.