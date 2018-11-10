Husilerin sözde Enformasyon Bakanı saf değiştirdi

Yemen hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Husilerden ayrıldığını duyuran sözde Enformasyon Bakanı Abdusselam Cabir'in, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin de ikamet ettiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştığı bildirildi.

Öte yandan, Yemen'in Riyad Büyükelçiliği, Cabir'in elçilik binasında yarın düzenleyeceği basın toplantısına katılmaları için gazetecilere davette bulundu.

Gönderilen davette, "Riyad'daki Yemen Büyükelçiliği, Husilerin sözde hükümetinden ayrılan Abdusselam Cabir'in pazar günü düzenleyeceği basın toplantısına sizi davet etmekten mutluluk duyar." denildi.

Husilerden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kentinde, ordu ile Husiler arasında çatışmalar oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destekte bulunuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2018, 22:49