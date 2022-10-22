Husilerin Yemen'deki liman saldırısına tepkiler yükseliyor

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Arap Birliği, Arap Parlamentosu ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) yanı sıra ABD, Mısır, Kuveyt ve Ürdün dün Husi milislerin Yemen'in Hadramevt ilindeki Dabbe Petrol Limanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı.

ABD'nin Yemen Büyükelçisi Steven Fagin, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Husilerin, limana düzenlediği saldırıyı şiddetle kınama noktasında müttefiklerimize katılıyoruz ve Husileri bu tür saldırıları derhal durdurmaya çağırıyoruz. Husilere, dünyanın eylemlerini izlediğini ve 8 yıldır süren çatışmayı sona erdirmek için ilerlemenin tek yolunun, gerginliği azaltmak ve siyasi çözüm için çabaları artırmak olduğunu hatırlatıyoruz."

Yemen'deki AB Misyonu ve üye ülkelerin diplomatik heyetlerince yapılan yazılı açıklamada da söz konusu saldırının "uluslararası deniz ticaretine açık ve kabul edilemez bir tehdit" olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca "gerilimi azaltma" çağrısında bulunuldu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırı "acımasız" olarak nitelendirildi ve Yemen'deki gerginliğin tırmandırılmasından Husiler sorumlu tutuldu. Açıklamada, "Husilerin inatçı tutumlarından vazgeçmesi ve ateşkesi yenilemek için uluslararası ve bölgesel çabalara derhal yanıt vermesi gerektiği" vurgulandı.

Kuveyt ve Ürdün dışişleri bakanları da yaptıkları yazılı açıklamalarla saldırıyı kınayarak Husilere tepki gösterdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Husi saldırısını kınayarak, olayı "son derece endişe verici bir askeri gerginliğin tırmanışı" olarak nitelendirdi. Grundberg, Yemenli tarafları "bu kritik aşamada, azami derecede sağduyulu olmaya, ateşkesi yenilemek ve genişletmek, kalıcı bir ateşkesin temellerini atmak için çabaları artırmaya, çatışmayı sona erdirmek amacıyla siyasi süreci aktifleştirmeye" çağırdı.

Arap Birliği bu saldırıyla Yemen'de ateşkesin uzatılması için sarf edilen uluslararası çabalara meydan okunduğunu ve gölge düşürdüğünü bildirirken, Arap Parlamentosu da uluslararası topluma "Husilerin saldırıları karşısında acil harekete geçme" çağrısında bulundu.

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf da saldırı üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hacraf, saldırıyla Husilerin bölgede gerginliği tırmandırdığını ifade etti.

Yemen'deki Hadramevt Valiliğinden dün yapılan açıklamada, Husilerin, kentteki Dabbe Limanı'na 2 İHA ile saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Husilerden yapılan yazılı açıklamada ise "Dabbe Limanı'ndan ham petrol yağmalamaya çalışan bir gemiyi önlemek için küçük bir uyarı olarak saldırıyı gerçekleştirdik." ifadeleri kullanılmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.